В Воронеже в результате ДТП загорелась иномарка: пострадали два человека

Скриншот видео

Авария произошла вчера, 24 октября, на перекрестке Беговой и Московского проспекта в Воронеже. При столкновении двух иномарок одна из них загорелась. Видео с места ЧП опубликовали в Telegram-канале «Воронеж №1».

По предварительным данным, около 21:00 в ДТП попали Skoda Superb и Opel Astra. Удар был такой силы, что Opel полыхнул. Иномарку вовремя потушили.

Среди пострадавших – водитель Skoda Superb и его 36-летняя пассажирка. По данным очевидцев, они обратились за помощью к медикам.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.