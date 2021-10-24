В Воронеже эвакуировали ТЦ "Максимир"

скрин Мой и твой Воронеж Фото: СОЦСЕТИ

Воронежцы вечером 24 октября сообщили в соцсетях о эвакуации посетителей торгового центра «Максимир». Сообщения появились в паблике "Мой и твой Воронеж". По словам горожан, посетителей и работников ТЦ вывели около 20.20. Возле "Максимира" стоят машины спецслужб, на месте работают силовики.

В комментариях воронежцы пишут, что эвакуировали также торговые центры «Левый берег» и «Армаду».

Напомним, торговые центры сегодня работали последний день перед "ковидными каникулами": с 25 октября по 7 ноября в Воронеже будут закрыты большинство организаций (кроме пролуктовых магазинов и аптек).

18 октября "минировали" сити-парк "Град", но сообщение о бомбе оказалось ложным.