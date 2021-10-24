Воронежца, ударившего женщину отверткой, арестовали

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Следователи возбудили уголовное дело на 26-летнего жителя Новоусманского района за покушение на убийство молодой женщины. Кровавая расправа произошла 21 октября около 15.30 на Ленинском проспекте.

- Мужчина на почве ревности нанес 38-летней знакомой, с которой ранее поддерживал отношения, не менее 10 ударов отверткой в область шеи и спины. С полученными телесными повреждениями женщину госпитализировали, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - Подозреваемого задержали, на допросе он сознался в содеянном. 23 октября суд заключил его под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.