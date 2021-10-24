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Происшествия24 октября 2021 20:04

Задержали воронежца, который ударил женщину отверткой

Нападавшему 26 лет
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в причинении увечий молодой женщине на Левом берегу. Напомним, 21 октября в 15.45 на Ленинском проспекте неизвестный нанес отверткой несколько ударов 38-летней женщине. Пострадавшую забрала "скорая". По словам очевидцев, женщина получила около 40 ударов отверткой.

- 26-летнего местного жителя задержали. В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.