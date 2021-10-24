Задержали воронежца, который ударил женщину отверткой

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в причинении увечий молодой женщине на Левом берегу. Напомним, 21 октября в 15.45 на Ленинском проспекте неизвестный нанес отверткой несколько ударов 38-летней женщине. Пострадавшую забрала "скорая". По словам очевидцев, женщина получила около 40 ударов отверткой.

- 26-летнего местного жителя задержали. В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.