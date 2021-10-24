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Звезды24 октября 2021 19:25

Музей имени Крамского приглашает воронежцев посетить "Ночь искусств" онлайн

Можно побывать на виртуальных мастер-классах и экскурсиях по выставке
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский художественный музей имени Крамского примет участие в акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября, в формате он-лайн.

В программе несколько мероприятий. В 14.00 можно посмотреть видеоролики о картинах, представленных на выставке «Передвижники. Правда жизни»: «Г.Г. Мясоедов «Чтение положения 19 февраля 1861 года», «В.Е. Маковский «Оправданная», «Н.Н. Ге «Портрет крестьянина», «А.Е. Архипов «Деревенский иконописец».

В 16.00 начнется онлайн мастер-класс по рисованию «Картина Петра Нилуса «Поле с тополями».

В 21.00 можно побывать на онлайн экскурсии по выставке «Передвижники. Правда жизни».