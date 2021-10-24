На Советской площади в Воронеже высадят 2000 многолетников

фото управление экологии Воронежа

В Воронеже продолжаются работы по озеленению Советской площади. В ближайшее время подрядчики высадят там около 2000 цветов-многолетников, больше сотни кустарников и четыре клена.

- Среди многолетних растений на Советской площади появится эхинацея, шалфей, котовник, герань и лилейник. При подборе ассортимента учитывались условия произрастания растений, их сочетание с существующими насаждениям и антропогенная нагрузка, - сообщили в управлении экологии Воронежа.

Напомним, реконструкция Советской площади началась в конце сентября. Подрядчики очистили ливневку, отремонтировали скамейки и плиточное покрытие. Сейчас активно идет озеленение территории.