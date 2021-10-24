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Происшествия24 октября 2021 16:07

В Воронеже сын украл у матери два телевизора

Мужчина был ранее судим за кражи и незаконный оборот наркотиков
Ярослав ИВАНОВ
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57-летняя жительница Северного микрорайона, вернувшись домой, обнаружила, что из квартиры пропали два телевизора. Ущерб она оценила в сумму более 20 тысяч рублей.

Оперативники установили, что вещи пропали из квартиры в дневное время. И заподозрили в краже сына потерпевшей, проживающего с матерью.

37-летнего мужчину, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и кражи, задержали. В полиции он признался, что воспользовался отсутствием матери и похитил бытовую технику, которую впоследствии сдал в ломбард. Вырученные деньги мужчина успел потратить.

За кражу ему грозит до шести лет заключения.