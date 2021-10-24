В Воронеже гость обиделся на хозяев, угнал у них авто и врезался в столб

39-летняя жительница Воронеж заявила в полицию на знакомого, угнавшего у нее «Киа Сид». Оперативники выяснили, что в частном доме на улице Октябрьской в гостях у потерпевшей находились знакомые. В какой-то момент один из гостей схватил лежащие на столе ключи от машины, выбежал из дома, завел двигатель и скрылся.

Разбитый автомобиль обнаружили в микрорайоне Малышево. 27-летнего угонщика задержали, он признался, что рассердился на знакомых и решил покататься на автомобиле, чтобы успокоиться. Однако не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.

Мужчине за угон грозит до пяти лет лишения свободы.