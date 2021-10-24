Коронавирус снова обновил рекорд по заболевшим в Воронежской области: за сутки ковид обнаружили у 736 жителей региона

Утром 24 октября региональный оперштаб сообщил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. За минувшие сутки еще у 736 жителей региона обнаружили ковид. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали 148 879 случаев коронавируса.

За 23 октября от последствий COVID-19 скончались 43 пациента. Всего с начала наблюдений от коронавируса умер 6 771 воронежец.

За минувшие сутки выписали с больничного 188 пациентов. Всего болезнь смогли победить 117 890 жителей Воронежской области.