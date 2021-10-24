В Воронеже из-за ковида перенесли октябрьские и ноябрьские концерты и спектакли

Концерт Гарика Сукачева перенесли на 2022 год
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Из-за объявленных с 25 октября коронавирусных "каникул" в Воронеже концертные залы перестали работать уже с выходных. Организаторы перенесли не только гастрольные мероприятия конца октября, но уже и ноября.
В частности:
концерт группы КняZZ перенесли с 24 октября на 11 февраля 2022 года,
юбилейный концерт Гарика Сукачева с 27 октября на 27 марта 2022 года,
концерт Andru Donalds с 27 октября на 5 апреля 2022 года,
концерт Дениса Мацуева с 6 ноября на 17 декабря,
спектакль "Скандал заказывали" с 15 ноября на 26 мая 2022-го,
спектакль "Что творят мужчины" с 25 ноября на 28 апреля 2022-го,
концерт группы Кватро с 9 ноября - дата пока не определена,
перенесли и концерт Стаса Михайлова с 6 ноября, дату пока не определили.