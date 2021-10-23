Воронежский «Факел» в черноземном дерби победил липецкий «Металлург»

В первом тайме преимущество «Факела» воплотилось в голы не сразу, но довольно быстро. Дубль Максима Максимова, забившего мячи на 22 и 26 минутах, казалось бы, обещал воронежской команде дальнейшую легкую жизнь. Не тут-то было. В самом конце тайма Артур Арустамян забил ответный гол – 2:1.

Во второй половине встречи «Факел» продолжал давить, и в конце концов на 64 минуте Василий Черов восстановил преимущество в два мяча – 3:1. Хозяева поля продолжали атаковать, но опасные подходы к воротам «Металлурга» в концовке завершались ничем. За что гости и наказали. Уже в добавленное время Александр Кутьин с помощью рикошета сделал счет – 3:2. И тут же прозвучал финальный свисток судьи.

«Факел» набрал 36 очков и по итогам первого круга остался на четвертом месте. Столько же у нижнекамского «Нефтехимика», но в личном матче команда из Татарстана была сильнее – 3:0. Поэтому она на третьем месте. Вторыми идут московские торпедовцы с 38 очками. А лидирует «Оренбург» с 41-м.

Впереди у «Факела» кубковый матч с «Нижним Новгородом» 27 октября. Игра с командой Премьер-лиги, в которой воронежцев устраивает ничья, стартует в 18.00. А в ФНЛ второй круг «Факел» начнет 31 октября матчем на выезде в Москве с «Велесом». Время начала игры пока еще не определили.