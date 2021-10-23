Воронежские полицейские нашли и вернули законному владельцу угнанный в Севеную Осетию "Киа"

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

В полиции подвели итоги профилактического мероприятия по выявлению угнанных автомобилей и воровства из салонов авто.

За время акции полицейские раскрыли 14 преступлений, в том числе 11 угонов и три факта кражи. Сотрудники правоохранительных органов провели более 50 обысков, благодаря которым удалось изъять три похищенных автомобиля. Кроме того, полицейские проверили около 50 граждан, состоящих под административным надзором за совершения преступлений, связных с посягательством на автотранспорт.

Одним из успехов операции стали обнаружение и возврат законному владельцу автомобиля «Kia Optima». Оперативники узнали, что похищенная иномарка находится в Северной Осетии-Алании, и выехали в служебную командировку в республику.

А при регистрации машины в Аннинском районе полицейские выявили автомобиль ВАЗ-2115, маркировочные обозначения на котором оказались нанесены вторично методом вварки, а в Воронеже инспекторы выявили автомобиль «Chevrolet Niva » с аналогично перебитым номером.

- Транспортные средства изъяты, а на завод-изготовитель направлены запросы с целью установления первоначальных данных автомашин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.