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Происшествия23 октября 2021 19:14

У жительницы Воронежа в кафе украли сумку с деньгами и банковскими картами

Ущерб составил более 37 тысяч
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Хозяйка ненадолго оставила сумку на столике

Хозяйка ненадолго оставила сумку на столике

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

31-летняя жительница Воронежа поплатилась за легкомыслие. Отдыхая в одном из кафе на улице Кольцовской, она опрометчиво оставила на столике свою сумку с деньгами и банковскими картами. Вернувшись, посетительница не нашла своего имущества на месте. Причиненный ущерб составил более 37 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшей полицейские начали поиски похитителя: изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев. По полученной информации установили личность возможной похитительницы. По подозрению в краже задержали 19-летнюю местную жительницу. Она жила в съемной квартире. Задержанная призналась в краже и рассказала, что деньги потратила на личные цели.

Во время обыска в ее квартире нашли и изъяли часть похищенного имущества. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «кража».