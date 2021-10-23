Водитель фуры устроил смертельное ДТП в Воронежской области

Страшная авария произошла сегодня в начале пятого утра на дороге в Лискинском районе. 32-летний местный житель на «Даф» с полуприцепом «Велтон», двигаясь в южном направлении, не выдержал дистанцию до следующего в попутном направлении автомобиля ВАЗ-2107 и столкнулся с ним. От удара «семерка» вылетела с дороги на металлическое ограждение, где сразу загорелась. Управлявший ВАЗом 42-летний водитель погиб на месте, его 43-летний пассажир с травмами попал в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.