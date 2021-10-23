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Спорт23 октября 2021 12:46

Воронежские гимнастки Мельникова и Ворона получили специальный приз на чемпионате мира

Организаторы турнира отметили всю женскую сборную России
Алексей СЕРГУНИН
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Женская сборная России. Фото со страницы группы болельщиков сборной России по спортивной гимнастике в VK.

Женская сборная России. Фото со страницы группы болельщиков сборной России по спортивной гимнастике в VK.

Женская сборная России стала обладателями специального приза от организаторов чемпионата мира в японском Китакюсю - Fujitsu Infinity Award.

При выборе лауреатов учитываются спортивные достижения, артистизм, умение преодолевать трудности, сила духа и безграничность возможностей для развития.

Лауреатами почетной награды стали воронежские спортсменки Яна Ворона и Ангелина Мельникова, а также Мария Минаева, Владислава Уразова.

Напомним, что Ангелина сегодня стала бронзовой призеркой в опорном прыжке, а 21-го октября выиграла соревнования в личном многоборье. Сегодня у Гели еще один финал – на брусьях.

А завтра наши землячки смогут завоевать еще три медали. В вольных упражнениях выступит Мельникова, а на бревне – Яна и Ангелина.