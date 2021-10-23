Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С 25 октября в Воронеже перенесут остановку «улица Текстильщиков» на нечетной стороне проспекта Труда. Решение принято на основании заключения комиссии по оценке дорожных условий, а также для перераспределения транспортных потоков и повышения безопасности дорожного движения, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Теперь остановочный павильон будет находиться у дома № 48/4 по проспекту Труда, то есть «переедет» на сто метров. Связанные с этим изменения коснутся маршрутов №№ 8, 58В, 60Б, 66, 76, 76С, 81.