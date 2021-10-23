В Воронеже частично закрыли проезд по улице Ворошилова

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на улице Ворошилова начался ремонт подземного перехода у мехзавода. В связи с необходимостью устройства гидроизоляции до 24.00 2 ноября закрыт проезд и запрещена парковка машин на половине проезжей части улицы Ворошилова по четной стороне (от дома № 18 до дома № 22Е, движение – из центра). В этот период проезд в обоих направлениях будет разрешен по второй половине дороги.

А с 0:00 3 ноября до 24:00 15 ноября аналогичные работы пройдут по нечетной стороне улицы - от дома № 9 до дома № 5, движение – в центр. В этот период движение в обоих направлениях разрешат по четной стороне Ворошилова.

В связи с проведением работ перенесут остановку «Мехзавод» – с 00:00 23 октября до 24:00 2 ноября посадка и высадка пассажиров на четной стороне улицы Ворошилова будет осуществляться у дома № 22. А с 00:00 3 ноября до 24:00 15 ноября - у дома № 5.

Изменения коснутся маршрутов общественного транспорта №№ 6, 7С, 10А, 13, 20, 20Б, 27, 36, 52, 54, 70А, 70М, 83, 87, 88, 113КШ, 120, 125А.