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Общество23 октября 2021 17:35

Воронежцы чаще всего недовольны качеством обслуживания домов и ремонтом дорог

С этими вопросами они обращаются в общественную приемную губернатора
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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За 9 месяцев этого года в общественную приемную губернатора при управе Ленинского района поступило больше 200 обращений от горожан. Примерно в половине случаев проблемы удалось решить положительно. В остальных случаях заявители получили исчерпывающие консультации.

Чаще всего жители района обращаются в приемную губернатора с коммунальными вопросами, а также вопросами социальной и экономической сфер. Это жалобы на неудовлетворительную эксплуатацию жилищного фонд, ремонт дорог, оформление земельных участков под жилыми многоквартирными домами, предоставление бесплатно земельных участков многодетным семьям; межевание участков в СНТ, признание домов аварийными и непригодными для проживания и другие.

Многим горожанам просто требуется грамотная консультация специалиста по тому или иному житейскому вопросу.