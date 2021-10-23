Воронежцы чаще всего недовольны качеством обслуживания домов и ремонтом дорог

За 9 месяцев этого года в общественную приемную губернатора при управе Ленинского района поступило больше 200 обращений от горожан. Примерно в половине случаев проблемы удалось решить положительно. В остальных случаях заявители получили исчерпывающие консультации.

Чаще всего жители района обращаются в приемную губернатора с коммунальными вопросами, а также вопросами социальной и экономической сфер. Это жалобы на неудовлетворительную эксплуатацию жилищного фонд, ремонт дорог, оформление земельных участков под жилыми многоквартирными домами, предоставление бесплатно земельных участков многодетным семьям; межевание участков в СНТ, признание домов аварийными и непригодными для проживания и другие.

Многим горожанам просто требуется грамотная консультация специалиста по тому или иному житейскому вопросу.