Дела о краже дизельного топлива экс-сотрудниками воронежского института ФСИН дошли до суда

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Следователи воронежского СУСКа завершили расследование двух уголовных дел о присвоении имущества в отношении бывших сотрудников воронежского института ФСИН – 35-летнего начальника одного из подразделений и 41-летнего бывшего водителя заведения.

Следствие установило, что они, используя служебное положение в период с мая 2020 года по июнь 2021 года похитили в общей сложности 620 литров дизельного топлива с вверенных им топливных карт, намеренно завывшая расход топлива в отчетных документах. Ущерб, причиненный первым обвиняемым оценили в 9 тысяч рублей, вторым – в 20 тысяч. В ходе следствия оба добровольно его возместили.

В ближайшее время уголовные дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.