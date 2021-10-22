Воронежский «Буран» впервые с февраля проиграл три кряду домашних матча

Следующий матч «Буран» проведет 24 октября на своем льду с тульским АКМ. Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

Сегодня во ДС «Юбилейный» при пустых трибунах воронежский «Буран» в рамках ВХЛ уступил «Тамбову» - 2:3.

На 28-й минуте гости повели в счете – Артем Расулов реализовал большинство. На 37-й минуте Никита Луховской также воспользовался численным перевесом – 1:1. На восьмой секунде третьего периода тамбовчане вновь вышли вперед – отличился Михаил Мещеряков. На 43-й минуте Даниил Макаров во второй раз выправил ситуацию – 2:2. И все же последнее слово оказалось за гостями – на 46-й минуте Андрей Караваев принес победу «Тамбову».

Это уже третья кряду домашнее поражение воронежского клуба. 13 октября наши земляки получили звонкую пощечину от «Лады» - 2:9. 15-го уступили «Барсу» - 2:5. И вот теперь проиграли тамбовчанам. В последний раз серию из трех кряду домашних поражений «Буран» выдавал в феврале этого года, когда поочередно уступил «Ростову» (0:1), новокузнецкому «Металлургу» (0:3) и красноярскому «Соколу» (2:3).

Отметим, что «Тамбов» в пятый раз кряду победил в Воронеже.

После сегодняшнего игрового дня наши земляки занимают 20-е место с 15-ю очками. В ТОП-3 входят питерские «Динамо» (28) и «СКА-Нева» (27), а также воскресенский «Химик» (25).

Следующий матч «Буран» проведет 24 октября на своем льду с тульским АКМ (13-е место, 19 очков).