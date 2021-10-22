В ходе рейдов воронежские полицейские изъяли 50 кг наркотиков

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области полицейские провели профилактическое мероприятие «Мак-2021».

Вычисляли правоохранители места культивирования и дикого произрастания запрещенных растений. Об итогах рейда рассказали в пресс-службе ГУ МВД России 22 октября.

Так, в ходе мероприятия оперативники обнаружили территории, где ушлые собственники вырастили коноплю. Стражи порядка выдали им 228 предписаний. Еще на 555 очагах наркотическая трава росла стихийно. Ее полицейские уничтожили сами. Такие места нашлись в Аннинском, Лискинском и Борисоглебском районах, их площадь составляла от 4 до 10 га.

Выявили оперативники тех, кто выращивал коноплю на своих участках. По фактам правоохранители возбудили семь уголовных дел по ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование наркотических растений»). Еще 4 административных протокола составили по ст. 10.5.1 КоАП РФ.

Кроме того, полицейские изъяли из оборота более 50 кг наркотиков, из которых 1,6 кг маковой соломы, более 18 кг наркосодержащих растений, 28,5 кг марихуаны, 15 кг героина и около 1 кг гашиша.