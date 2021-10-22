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Общество22 октября 2021 18:49

В Воронеже директор стройфирмы попал под уголовное дело за уклонение от налогов на 48 млн рублей

Ему грозит до шести лет лишения свободы
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронеже 49-летний директор строительной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов. Правоохранители установили, что ущерб, причиненный бюджету, составляет более 47,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону 22 октября.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Как полагают силовики, подозреваемый разработал преступную схему вместе с неустановленными лицами. Они создали цепочку фиктивных обязательств, в которой реально никто не работал. При этом руководитель организации внес ложные сведения по налогу на добавленную стоимость.

Бизнесмену грозит до шести лет колонии.

— Следователями СК изучается финансово-хозяйственная документация коммерческих организаций, допрашиваются свидетели, проведены обыски и выемки, — уточнили в ведомстве.