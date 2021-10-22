В Воронежской области на две недели приостановили предоставление госуслуг

Фото - Правительство Воронежской области

В ближайшие две недели воронежцы не смогут воспользоваться предоставлением госуслуг. В связи с тем, что в регионе объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября, в помещениях органов власти их получить будет невозможно. Об этом рассказали в облправительстве по итогам заседания оперштаба 22 октября.

Исключение составляет госуслуга по регистрации смерти.

Жители региона могут воспользоваться этой возможностью исключительно в электронном формате.

– При этом заявители не утрачивают прав, за реализацией которых обратились, а срок предоставления госуслуг продляется на 14 календарных дней, – пояснили в облправительстве.