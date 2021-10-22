Воронежцам рассказали, кому можно и нельзя работать во время локдауна

Воронежские власти рассказали, кому можно, а кому нельзя работать во время нерабочих дней. Они продляться две недели – с 25 октября по 7 ноября.

В регионе запретили работу общепита, салонов красоты, объектов розничной торговли, в том числе если они расположены в торговых центрах. Также закрываются супермаркеты, склады, ярмарки, рынки. Не пустят теперь в спортклубы и бассейны. Однако есть исключения.

Кому разрешили работать:

аптеки,

продажа продуктов питания,

салоны сотовой связи,

ветеринарные клиники — только для оказания экстренной помощи животным,

финансовые организации — по неотложным услугам (платежи и расчеты),

изготовители ключей,

автосервисы,

организации ритуальных услуг,

центры реабилитации особенных детей,

любые розничные торговые точки — если у них есть отдельный вход с улицы и продажа товаров будет идти дистанционно (через пункт выдачи) или с условием доставки.

Также будут действовать другие организации: ветеринарные клиники, банки (по неотложным услугам, к примеру, ели потребуется провести платежи и расчеты), изготовители ключей, автосервисы, организации ритуальных услуг, центры реабилитации особенных детей.