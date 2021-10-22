В Воронеж придет мороз до -4 градусов

Утром 26 октября на лужах будет лед. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские метеорологи скорректировали прогноз на ближайшие дни. Похолодание будет, как и обещали прежде, только оно станет еще сильнее.

- Ночью 26 октября возможно понижение температуры до -4 градуса. Это обусловлено приходом холодного фронта циклона, приносящего с собой арктический воздух, - пояснили в Воронежском гидрометцентре. – К концу следующей недели должно существенно потеплеть.

Теперь синоптики полагают, что в ночь на субботу, 23 октября, будет пасмурно при +7 градусах. Днем солнце выглянет из-за туч. И потеплеет до +15 градусов.

Ночью в воскресенье, 24 октября, вместо юго-западного ветра подует западный. Тучи иногда будут открывать луну. Синоптики обещают +2 градуса. Днем зарядит слабый дождь. Температура повысится всего до +9.

В понедельник, 25 октября, ночью ветер сменится на северо-западный. При температуре около ноля будет идти то дождь, то снег. Днем из-за облаков покажется солнце. Но потеплеет всего до +5 градусов.

В ночь на вторник, 26 октября, при пасмурной погоде метеорологи прогнозируют мороз в -4 градуса. Днем появится солнце, но порой будет скрываться за тучи. Столбик термометра поднимется до +7.