Жителям Воронежской области покажут фотографии времен НЭПа

Так выглядела улица Новомосковская, ныне Плехановская.

25 октября Воронежский областной краеведческий музей откроет новую выставку «Губернский город в эпоху НЭПа» в Эртильском краеведческом музее. Проект покадет, каким был Воронеж в 1920-е годы, после сотрясшей страну революции и гражданской войны.

- Выставка ответит на этот вопрос через фотографии - единственную машину времени, нам доступную, - отметили в музее. - Воронежские фотографы не могли остаться в стороне от событий своей роковой современности, они наблюдали за ней через объектив фотоаппаратов.

Спустя столетие эртильцы смогут увидеть областной центр глазами фотографов 1920-х годов.

Выставка продлится до конца ноября.