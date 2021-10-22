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Общество22 октября 2021 15:02

В Воронежской области 6,5 лет тюрьмы дали сельчанину, зарезавшему брата

Мужчина признался, что не хотел убивать родственника
Ирина ШАБАНОВА
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Фото СУ СКР по Воронежской области

Фото СУ СКР по Воронежской области

В Каширском районе осужден 60-летний местный житель, который в пьяной драке зарезал своего младшего брата. Мужчину признали виновным по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом рассказали в Следственном управлении СУ СКР по Воронежской области 22 октября.

ЧП произошло 9 апреля в частном доме поселка имени Дзержинского. Братья устроили застолье, а потом поссорились. Старший схватил кухонный нож и ударил младшего в грудь, а сам пошел спать. То, что брат умер, он выяснил только утром. Об этом рассказал матери, а соседи вызвали скорую и полицию. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате открытого ранения груди с повреждением правого легкого.

На следствии обвиняемый частично признал вину. Он сказал, что не хотел смерти брата. Однако следователями СК была собрана достаточная доказательственная база для вынесения приговора.