За неделю бесплатные лекарства получили 20 тысяч воронежцев с коронавирусом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За семь дней, с 14 по 20 октября, еще 26 060 пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, получили бесплатные лекарства.

- Амбулаторно проходят лечение больные с легкими и средне-тяжелыми формами COVID-19, в том числе с пневмониями. Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также определяется лечащим врачом - индивидуально для каждого пациента с учетом его состояния и течения заболевания, - отметили в облздраве.

Всего с прошлого года бесплатные препараты получили 202 618 жителей области.