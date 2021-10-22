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Здоровье22 октября 2021 14:43

За неделю бесплатные лекарства получили 20 тысяч воронежцев с коронавирусом

Это те пациенты, которые лечатся дома
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За семь дней, с 14 по 20 октября, еще 26 060 пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, получили бесплатные лекарства.

- Амбулаторно проходят лечение больные с легкими и средне-тяжелыми формами COVID-19, в том числе с пневмониями. Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также определяется лечащим врачом - индивидуально для каждого пациента с учетом его состояния и течения заболевания, - отметили в облздраве.

Всего с прошлого года бесплатные препараты получили 202 618 жителей области.