В воронежских ковид-стационарах развернули уже почти 8 тысяч коек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На утро пятницы, 22 октября, в воронежских стационарах развернуто уже 7 976 коек для пациентов с тяжелой формой ковида. Они открыты в 56 медицинских учреждениях и в двух учреждениях соцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

За последние два дня экстренно открыли еще 225 новых койко-мест. Из них 25 – в военном госпитале. Сейчас фонд свободных мест в области 8,5%. Вчера четыре роддома закрыли для того, чтобы расположить там «красную зону».

Как отметили в облздраве, число пациентов, у которых болезнь протекает тяжело, растет. По состоянию на 09:00 22 октября в стационарах находится 7 298 пациентов.

Сегодня заболеваемость и смертность от инфекции снова установила антирекорды. За сутки выявлен 721 новый случай заражения COVID-19 и зарегистрировано 60 умерших.