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Здоровье22 октября 2021 13:51

За нарушение антиковидных мер в Воронеже закрыли два предприятия общепита

Оба находятся на улице Дубровина
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области приостановило эксплуатацию двух заведений общепита – ООО «Лайм» и ООО «РУСКВКУС» на улице Дубровина, 5а в Воронеже.

В ходе проверки в этих заведениях обнаружили список нарушений, среди которых пренебрежение правиламиличной гигиены сотрудниками, не соблюдение дистанции, отсутствие «входного фильтра» с измерением температуры, отсутствие дезсредств, в том числе кожных антисептиков.

- Также не организована выдача сотрудникам дезинфицирующих салфеток, производственные помещения с постоянным нахождением работников не оборудованы бактерицидными облучателями воздуха рециркуляторного , что может привести к распространению коронавирусной , - пояснили в ведомстве.

По решению суда деятельность ООО «Лаим» приостановили на 30 суток, а ООО «РУСВКУС» - на срок 20 суток. Постановление вступило в законную силу.