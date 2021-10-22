За нарушение антиковидных мер в Воронеже закрыли два предприятия общепита

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области приостановило эксплуатацию двух заведений общепита – ООО «Лайм» и ООО «РУСКВКУС» на улице Дубровина, 5а в Воронеже.

В ходе проверки в этих заведениях обнаружили список нарушений, среди которых пренебрежение правиламиличной гигиены сотрудниками, не соблюдение дистанции, отсутствие «входного фильтра» с измерением температуры, отсутствие дезсредств, в том числе кожных антисептиков.

- Также не организована выдача сотрудникам дезинфицирующих салфеток, производственные помещения с постоянным нахождением работников не оборудованы бактерицидными облучателями воздуха рециркуляторного , что может привести к распространению коронавирусной , - пояснили в ведомстве.

По решению суда деятельность ООО «Лаим» приостановили на 30 суток, а ООО «РУСВКУС» - на срок 20 суток. Постановление вступило в законную силу.