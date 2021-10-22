Воронежцы жалуются на двойное списание оплаты проезда

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Воронежцы снова жалуются в соцсетях на двойное списание с карты Visa платы за проезд в городских автобусах. В частности, такое заметили на маршруте №37а.

В мэрии уже комментировали эту ситуацию.

- Оператором ОАО «Газпромбанк», терминалы которого установлены на городских маршрутах, где транспортное обслуживание осуществляют частные перевозчики, внесены изменения в систему списания средств с карт Visa: оно будет осуществляться в конце дня и сразу единой суммой, которая была потрачена на проезд в этих автобусах в течение дня. Это касается всех городских маршруток, кроме №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98 и троллейбусов, - отметили в администрации города. - Для держателей карт других платежных систем ничего не изменится. При оплате проезда в муниципальном транспорте на маршрутах №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98 и троллейбусах - ничего не изменится для всех платежных систем.