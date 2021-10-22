Под Воронежем водитель «Хендэ Акцент» устроил ДТП с пострадавшим и скрылся с места аварии

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Сотрудники ГИБДД задержали разыскиваемого водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадала женщина. Найти нарушителя помог житель села Нечаевка Новоусманского района. Мужчина позвонил в дежурную часть, когда увидел на стоянке одного из кафе «Хендэ Акцент», о розыске которого прочитал в соцсетях. Прибывшие на место полицейские заметили на машине следы недавнего ремонта, автомобиль эвакуировали для проверки.

Авария случилась 15 октября в 20.30 на 524-м километре дороге М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Водитель «Хендэ Акцент», следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в «Киа Венга», от удара «Киа» «паровозиком» въехала во впереди идущий «Форд Фокус». Тем временем, виновник ДТП на «Хендэ Акцент» с места происшествия скрылся. А 34-летняя пассажирка «Киа Венга» попала в больницу с травмами.

Благодаря неравнодушному жителю, сообщившему о том, где стоит машина нарушителя, его задержали. 25-летний житель Краснодарского края признался, что скрылся с места ДТП, потому что испугался. Он попытался скрыть следы столкновения на машине и планировал покинуть Воронежскую область.

За оставление места ДТП на него составили административный протокол, мировой суд арестовал его на четверо суток.