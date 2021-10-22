В воронежском приюте «Дора» зверски убили более десятка собак

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В воронежском приюте «Дора» ночью 22 октября неизвестные зверски расправились с собаками. Мертвых животных обнаружил утром зоозащитник Юрий Шамарин. Информацию о ЧП опубликовали в Instagram. Зоозащитники утверждают, что некоторых псов отравили, некоторых – расстреляли, а кого-то просто зарезали.

По словам Юрия Шамарина, убиты 13 собак.

– Орудовали ночью. Вчера мы уходили, все было хорошо. Животные поужинали, уже успокаивались, ложились спать. А утром – такая картина, – поделился зоозащтник.

Зоозащитники планируют обратиться с заявлением в полицию. Кто это мог сделать, – местные жители или застройщики, возводящие рядом новостройки, Шамарин не предполагает:

– Это сделали твари. По-другому я их назвать не могу. Думать, кто это мог сделать, мне некогда. О другом голова болит - как подлечить, накормить. Время покажет…

Собачий приют не раз оказывался в эпицентре скандала. В августе здесь снесли забор, из-за которого, как рассказал зоозащитник, убежали 70 собак. Тогда в мэрии объяснили, что демонтаж был выполнен подрядной организацией в полном соответствии с установленным порядком таких работ. Ограждение ранее включили в реестр самовольно установленных объектов, а владельца уведомили.

Безусловно, для приюта нужен альтернативный участок. С безнадзорными животными в Воронеже ситуация плачевная. Вместе с тем вопрос находится только в стадии обсуждения.