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Здоровье22 октября 2021 12:41

Два антирекорда по ковиду за сутки в Воронежской области: заразились еще 721 человек, умерли 60

Выздоровели за сутки 219 пациентов
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 22 октября оперштаб по борьбе с распространеием коронавируса сообщил свежую статистику по заболеваемости COVID-19 в Воронежской области.

Коронавирус продолжает бить собственные рекорды. За минувшие сутки положительный анализ получил еще 721 житель региона. Таким образом, с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом достигло 147 414 человек.

С каждым днем растет и количество летальных случаев. За вчерашние сутки от последствий ковида умерли еще 60 пациентов. Всего с начала пандемии скончались от коронавируса 6 678 человек.

Выздоровление идет медленными темпами. За сутки выписали 219 пациентов. Всего болезнь смогли победить 117 492 жителей воронежской области.