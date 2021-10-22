Два антирекорда по ковиду за сутки в Воронежской области: заразились еще 721 человек, умерли 60

Утром 22 октября оперштаб по борьбе с распространеием коронавируса сообщил свежую статистику по заболеваемости COVID-19 в Воронежской области.

Коронавирус продолжает бить собственные рекорды. За минувшие сутки положительный анализ получил еще 721 житель региона. Таким образом, с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом достигло 147 414 человек.

С каждым днем растет и количество летальных случаев. За вчерашние сутки от последствий ковида умерли еще 60 пациентов. Всего с начала пандемии скончались от коронавируса 6 678 человек.

Выздоровление идет медленными темпами. За сутки выписали 219 пациентов. Всего болезнь смогли победить 117 492 жителей воронежской области.