В «РВК-Воронеж» с 25 октября закроют главный офис

Офис "РВК-Воронеж" будет закрыт с начала следующей недели. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В «РВК-Воронеж» сообщили о приостановке работы офиса с 25 октября. Причина все та же, что и у всех ограничений - сложная ситуация с ковидом. С будущей недели прием граждан будут вести только по предварительному обращению. Для записи на него компания вводит отдельный номер телефона – 8-960-134-15-95.

Для приема копий документов о поверке и опломбировке приборов учета, письменных заявлений и другой документации в фойе административного здания (улица Пешестрелецкая, 90) установят почтовый ящик.

Возникающие вопросы абоненты «Водоканала» могут решить дистанционно. Для оплаты услуг, передачи показаний, направления заявок на оформление договоров и консультаций с сотрудниками, можно воспользоваться личным кабинетом и бесплатными онлайн - сервисами.

- Вынужденные изменения в деятельности абонентского отдела не отразятся на производственной деятельности «РВК-Воронеж». Производственные объекты будут работать круглосуточно, а в случае ЧП аварийные бригады оперативно выедут на место. Административный персонал предприятия также останется на рабочих местах, при этом руководство не будет создавать препятствий сотрудникам, изъявившим желание перейти на удалённый формат работы, - рассказал генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

Получить информацию о состоянии лицевого счета, передать показания приборов учета можно по телефонам контакт-центра предприятия 206-77-07 или 206-77-06. Голосовой прием показаний доступен по городскому номеру 251-43-70 или по мобильному телефону 8-903-651-4370. Дозвонившись, нужно назвать номер лицевого счета, а потом выбрать варианты ввода текущих показаний - с помощью клавиатуры телефона или произнося их. Для передачи данных с клавиатуры в тональном режиме необходимо набрать «1». Система распознает лицевые счета даже с нижним подчеркиванием, тире и нулями.

Передать показания счетчика можно через личный кабинет на официальном сайте «РВК-Воронеж» или мобильное приложение «РВК.Услуги». А также через терминалы ПАО «Сбербанк», платёжную систему «Все платежи» и сервис www.a-3.ru.

Если нужно получить справку об отсутствии задолженности, с соответствующим запросом надо обратиться по электронной почте spravka@rosvodokanal.ru, указав номер лицевого счета, адрес и телефон для связи. В случае наличия действующих приборов учета нужно вложить их фото. Сотрудник «РВК-Воронеж» напишет ответное письмо или перезвонит по указанному телефону.

Для отправки документов о поверке приборов учета или о смене собственника можно использовать адрес электронной почты kd_vrn@rosvodokanal.ru. Сотрудники, которые будут обрабатывать входящую корреспонденцию, ответят абоненту. Для ускорения решения вопросов необходимо указать телефон для связи.

Уточнить информацию, связанную с холодным водоснабжением и водоотведением, сообщить о нештатных ситуациях и открытых люках воронежцы смогут круглосуточно по телефонам контакт-центра «РВК-Воронеж» - 206-77-07 или 206-77-06. Для обработки поступающих звонков увеличат количество операторов в смене.

Юридическим лицам «РВК-Воронеж» рекомендует связываться со специалистом по телефону или электронной почте. Так же для удобства передачи показаний и получения документов работает личный кабинет на официальном сайте https://voronezh.rosvodokanal.ru/