В Воронеже 7-летняя девочка упала в открытый люк

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Воронежские следователи начали проверку по факту падения в канализационный люк 7-летней девочки. Инцидент случился 19 октября на ул.Чапаева, 130. Школьница во время прогулки упала люк, потому что он был открыт. Опасный объект, кстати, расположен вблизи детской площадки.

- В рамках проверки будут установлены все обстоятельства случившегося: опрошены родители ребенка, жильцы близлежащих домов, представители управляющей компании, при необходимости будут назначены экспертные исследования, истребована документация, регламентирующая деятельность управляющей компанией и ресурсоснабжающей организации, в том числе в части оказания услуг по обеспечению эксплуатации сетей канализации, - сообщил и.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального управления СК России Олег Линчик.