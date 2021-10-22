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Происшествия22 октября 2021 11:34

Житель Воронежской области попросил соседку накрыть стол, а сам тем временем украл у нее 1200 долларов

Рецидивист помогал женщине по хозяйству и выведал, где она хранит деньги
Ярослав ИВАНОВ
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66-летняя пенсионерка из Новоусманского района обнаружила пропажу заначки. Исчезли 10 тысяч рублей, но главное - 1200 долларов, которые оставил ей на хранение сын.

Оперативники выяснили, что недавно долларами пытался расплатиться с таксистом сосед женщины. 38-летний мужчина ранее был судим. Когда его задержали, он признался, что помогал соседке по хозяйству и знал, где она хранит наличность. В свой очередной визит он попросил хозяйку накрыть на стол, а сам в это время похитил деньги. И почти все успел потратить.

За кражу ему грозит до пяти лет заключения.