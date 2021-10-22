Александр Кержаков перед приездом в Воронеж получил подарок в 290 млн от Панинского районного суда

Александр Кержаков. Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 20 октября, в Панинском районном суде рассмотрели иск в прошлом знаменитого футболиста, а теперь главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова к местному ООО «Модуль». С этой организации звездный специалист хочет взыскать более 290 миллионов рублей.

Откуда такая астрономическая сумма? Дело в том, что в начале 2011 года воронежский бизнесмен Михаил Сурин, представившийся гендиректором ООО «Модуль», предложил Александру Кержакову стать инвестором строительства нефтеперерабатывающего завода в Панинском районе. Футболист вложил в это дело 330 миллионов рублей. Но их так и не удалось вернуть – завод до сих пор не заработал.

Михаил Сурин ответил за пропавшие деньги четырьмя годами в местах не столь отдаленных. Господин Кержаков пока безуспешно пытается заставить его вернуть миллионы. Однако пока этого сделать у него не получается.

Вроде на этот раз все выходит красиво. Александр Кержаков все равно приезжает в Воронеж с «Нижним Новгородом» на кубковый матч с «Факелом». Получил бы деньги и уехал довольным вне зависимости от результата игры. Только вот в жизни так гладко все редко складывается. Вот и в Панинском районном суде сообщили, что решение о взыскании 290 млн пока не вступило в законную силу. Впрочем, в любом случае денег Кержаков вряд ли дождется. Сурин неоднократно заявлял, что у него такой огромной суммы нет.