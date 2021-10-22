Под Воронежем "Лада Гранта" врезалась в дерево: погибла пассажирка легковушки

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Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии, которая случилась вечером 21 октября в Павловском районе. Около 19.45 на 14-м километре автодороги М-4 «Дон»-Ерышовка-Ливенка-Тумановка», «Лада Гранта» врезалась в дерево.

По предварительным данным, 62-летний водитель не выбрал безопасную скорость, в результате чего допустил съезд с дороги. Мужчина отделался ушибами, а вот его 59-летняя пассажирка скончалась от травм в больнице.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники полиции зарегистрировали 108 ДТП, в них 10 человек получили травмы, двое погибли.