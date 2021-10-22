В Воронеже команды Лиги Чемпионов бизнеса порадовали зрителей градом голов

Порой соперники "зарубались" не на шутку. Фото: предоставлено организаторами турнира.

20 октября прошел шестой тур осеннего сезона корпоративного первенства «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу, который организует и проводит «РУСПОРТИНГ». Новый игровой день подарил болельщикам массу интереснейших поединков.

Команды уже выходят на финишную прямую. Где-то играют второй круг группового турнира, где-то сильнейшего определит кубок. Каждый матч непредсказуем, и турнирная таблица меняется каждую неделю.

В дивизионе «Бразилия» классным выдался поединок между командами «КБХА» и «Молвестом» (4:6). Также интересно сложилась игра «Космос-Нефть-Газа» и «Сбербанка» (4:1). А вот в игре «Газпроектинжиниринга» и «Курьер Сервис Экспресса» борьбы не получилось - 8:2.

В дивизионе «Испания» футболисты «Электросигнала» отстояли победу в матче с «РВК-Воронеж» (6:5), «Авангард-Агро» победил «ЭкоНиву-Черноземье» (4:2), представители «ГК Боравто» прошлись катком по «Deutsche Telekom IT Solutions» (6:2).

В дивизионе «Португалия» особняком стоял матч «Этажи» и «СК Выбор» (2:3). Достаточно плотная борьба получилась во встрече «Лиги Цифровой Экономики» против «Ростелекома» (1:4). «Комус» оказался явно слабее «ДОМ.РФ» (0:6), а «Квадра» была разгромлена «Воронеж-оил» с еще более разгромным счетом - 0:9.

В дивизионе «Франция» «ВЭЗ» опять уступила. На сей раз «Reksoft» (1:2). «КП ВО Единая дирекция» не без проблем выиграла у «Гидравлики СК» (5:2). «ЦентрЭлектроМонтаж» всухую победили «Промсвязьбанк» (2:0). «Hoff» уверенно справились с «Дирекцием управления движением» (3:0).