Жалобу воронежцев на перенос сроков охоты рассмотрит Минприроды

В ответ на жалобу воронежских охотников управление Росприроднадзора по Центрально-Черноземному региону сообщило, что проверка изложенных в обращении фактов нарушения со стороны департамента природных ресурсов и экологии области не в полномочиях ведомства. Напомним, владельцы оружия возмутились переносом департаментом сроков охоты на пушных зверей почти на месяц. Чего, по мнению авторов обращения, не имело права делать без согласования с вышестоящей инстанцией. В данном случае – с Министерством природы России.

Управление Росприроднадзора приняло решение направить обращение воронежских охотников о проверке законности действий регионального департамента природных ресурсов в Минприроды. Ответ ведомства предоставят заявителям.

Одновременно с этим 20 октября на сайте правительства области появился приказ об отмене скандального постановления губернатора о переносе сроков охоты. Возможно, этот документ стал реакцией ведомства на грядущую проверку контролирующего органа.