В "Ночь искусств" в Воронеже пройдет вечеринка в стиле "Великого Гетсби"

4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Воронеже пройдет костюмированная вечеринка. Она объединит различные виды искусств, такие как музыка, театр, кино, архитектура, живопись и литература.

Ведущими выступят художник Павел Брат, хореограф-постановщик Никита Чумаков и ведущий солист Воронежского театра оперы и балета Алексей Тюхин.

Вечеринка пройдет в стилистике знаменитого произведения Фицджеральда «Великий Гэтсби» на территории «Площадка 1900».

Для посещения необходимо предъявить QR-код или сертификат о вакцинации против коронавируса.