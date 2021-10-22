Воронежский драмтеатр покажет три спектакля в рамках творческой лаборатории

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр драмы 22 октября начинает пятую творческую лабораторию СИТО («Современное исследование театральных объектов»).

В течение трех дней молодые режиссеры покажут зрителям эскизы трех спектаклей по произведениям современных драматургов. Выбранные пьесы уникальны в плане тематики и стилистики и уже знамениты среди поклонников театрального искусства.

22 октября в 19.00 на большой сцене представят «Мой папа - Питер Пэн» Керена Климовски (режиссер Светлана Медведева). «Мой папа - Питер Пэн» заняла второе место на конкурсе современной драматургии «Кульминация» (2019), а также стала лауреатом XVIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «АРЛЕКИН» в номинации «Лучшая работа драматурга» (2021).

23 октября в 20.30 на малой сцене покажут «Я танцую как дебил» Игоря Витренко (реж. Федор Климов). Толя и Дима - отец и сын. Толя - обычный служащий среднего звена, но у него есть хобби и он «реально ни на кого не похож». Дима - шестнадцатилетний подросток. Толя и Дима влюблены в одну и ту же девушку. Кого выберет прекрасная Ксения? Вечная история о конфликте отцов и детей, о сумасшедших скоростях современного мира, о внутренней свободе и праве человека на собственную актуальность. Пьеса «Я танцую как дебил» вошла в шорт-листы фестиваля «Любимовка» (2020), конкурса «Действующие лица 2020», стала лауреатом Всероссийского конкурса по поддержке современной драматургии Российского фонда культуры.

24 октября 20.30 на малой сцене покажут «Я убил царя» Олега Богаева (реж. Андрей Горбатый). Пьеса «Я убил царя» - хроника последних дней семьи последнего русского царя, рассказанная от лица свидетелей тех трагических событий — простых жителей Екатеринбурга, самих Романовых и их убийц. Это тщательно выстроенная история с завязкой, кульминацией, развязкой и финалом, шокирующий рассказ об ожесточении, зверстве, поругании и главном человеческом пороке - банальном равнодушии.

После показов зрители по традиции обсудят постановки. Интерес аудитории и станет тем самым ситом, в результате просеивания через которое можно будет определить самое на сегодняшний момент ценное и важное, и какой-то из эскизов, возможно, станет репертуарным спектаклем Кольцовского театра, как, например, «Ловушка для птиц» К. Стешика (СИТО-3, реж. Иван Комаров), «Ганди молчал по субботам» А. Букреевой (СИТО-3, реж. Е. Ненашева), «Солнечная линия» И. Вырыпаева (СИТО-1, реж. Н. Рак), «С училища» А. Иванова (СИТО-4, реж. Н. Рак).