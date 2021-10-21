В Воронеже дорогу на оживленной улице перекроют на четыре дня

Участок дороги на улице Кривошеина закроют с 22.00 22 октября до 8.00 27 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В течение четырех дней и еще десяти часов водителям придется пускаться в объезд участка улицы Кривошеина в Ленинском районе. Дорога, параллельная крупной магистрали на Ворошилова, традиционно, мягко говоря, не пустует. Так что автолюбителям, обычный маршрут которых пролегает через нее, придется столкнуться с определенными сложностями.

- Закроют промежуток дороги на участке от дома № 62 до дома № 66. Там нельзя будет проехать с 20.00 22 октября до 8.00 27 октября. В эти дни на этом участке будут проходить работы на теплосетях, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.