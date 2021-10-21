В Воронеже будут судить водителя, устроившего ДТП, в котором погиб юноша и покалечилась школьница

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В суд направили уголовное дело 35-летнего воронежца, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района.

В июне 2020 года пьяный водитель «Рено» ехал по улице Бурденко. Шел дождь, а мужчина гнал, не учитывая погодные условия. В результате он потерял контроль над машиной, и у дома № 2А ее занесло на встречную полосу. Прямо на «Хендай».

Удар пришелся на места обеих машин, где сидели пассажиры. 22-летний парень, ехавший в «Рено», умер на месте ДТП. 11-летняя девочка «Хендая» получила тяжелые травмы. Оба водителя серьезно не пострадали.

Дело будут рассматривать в Центральном районном суде. Водителю «Рено» грозит до 12 лет лишения свободы.