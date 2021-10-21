В Воронеже в парке «Мостозавода» высадят 126 крупных деревьев

Деревья сажали с комьями земли, чтобы они лучше прижились. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В четверг, 21 октября, в парке «Мостозавод» Левобережного района, где недавно закончили благоустройство, высадили по десять лип, кленов, рябин и елей. Саженцы были подарены городу питомником. В мэрии сообщили, что всего в этом парке в октябре появится 126 крупномерных деревьев.

- Сейчас высаживаем первую партию. Каждый саженец с комом земли, это позволит им хорошо прижиться, - отметила руководитель управления экологии Галина Воробьева.

На центральной аллее парка скоро высадят взрослую ель, которая в праздники будет играть роль новогодней елки. Она тоже подарена парку питомником.

Если раньше в парке был заросший бурьяном и пустырь, то теперь там можно и активно отдыхать, и спокойно гулять. В частности, там сделали новые велодорожки.

Вид на парк сверху. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

21 октября также завершились работы на улице Острогожская, где высадили 473 саженца, появилась кленовая аллея. Кроме того, идет подготовка к озеленению проспекта Революции. Всего же в Воронеже этой осенью высадят более 1000 деревьев.