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Происшествия21 октября 2021 16:38

В Воронеже столичная гостья украла у пожилой женщины миллион рублей

Она пришла к пенсионерке под предлогом замены денег в рамках якобы проводимой финансовой реформы
Юрий КОЗЛОВ
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После визита гостьи из Московской области 85-летняя женщина лишилась больше миллиона рублей.

После визита гостьи из Московской области 85-летняя женщина лишилась больше миллиона рублей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Воронежские полицейские раскрыли крупную кражу. В октябре 2021 года на стационарный телефон 85-летней женщины Ленинского района позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей соцзащиты. Она заявила, что проводится денежная реформа, и нужно менять купюры. Предложила помочь это сделать. Пенсионерка сообщила свой адрес.

Девушка приехала к пожилой женщине, зашла в квартиру. В разговоре пожилая женщина сказала, где у нее хранятся деньги. Гостья нашла предлог, чтобы отвлечь хозяйку, а сама тем временем стянула ее сбережения. Похищенная сумма была немалой – больше миллиона рублей.

Полицейские получили оперативную информацию о машине, на которой приезжала воровка. И вскоре установили ее личность. 21-летнюю жительницу Московской области задержали у нее на квартире и доставили в отдел полиции. Юная аферистка признала свою вину и вернула часть украденных денег.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» (до десяти лет лишения свободы). Жительница Московской области будет ждать суда под домашним арестом, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.