В поисках быстрой наживы жительница Воронежа отдала мошенникам 190 тысяч рублей

За минувшие сутки жертвами виртуальных аферистов стали 17 жителей нашего региона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Накануне 51-летняя жительница Воронежа сообщила во второй отдел местной полиции, что стала жертвой виртуальных мошенников, - информирует пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Потерпевшая пояснила, что, находясь на одном из сайтов, она нашла информацию, как можно выгодно инвестировать свои денежные средства. После чего зашла в мобильное приложение одного из банков в раздел «инвестиции» и подала заявку на участие.

Через несколько дней с ней связался по средствам интернет-телефонии мужчина, который представился менеджером инвестиционной платформы, пообещал ежедневный доход и убедил женщину пройти обучение и внести денежные средства на счет для начала вложения денежных средств в инвестиции.

После обучения она перевела 190 тысяч рублей на электронный счет (кошелек), созданный на сайте. После этого потерпевшей стали поступать звонки от ее виртуального менеджера, который предоставлял информацию о первых заработках и дальнейшей схеме действий на инвестиционной платформе. Через некоторое время злоумышленник перестал выходить на связь, а денег на электронном счете не оказалось.

В настоящее время возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Отметим, что за минувшие сутки жертвами виртуальных аферистов стали 17 жителей нашего региона. Общий ущерб составил более 1,6 миллиона рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.