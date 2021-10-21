В Воронеже на выходных сильно похолодает

В начале следующей недели утром вероятен снег, переходящий в дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики поделились прогнозом на ближайшие выходные и начало рабочей недели. Понемногу начинает ощущаться дыхание зимы – будет уже совсем зябко.

- Сейчас мы находимся в теплом секторе циклона, а уже с выходных начнет ощущаться действие холодного, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – В связи с этим 24 октября температура днем упадет ниже +10 градусов, а в начале следующей недели будет уже меньше +5. В то же время ночью, хотя и будет холодно, возможен даже снег с дождем, но сильных морозов пока не ожидаем. В таком виде погода стабилизируется до конца месяца. Тепло еще может вернуться 29-30 октября – днем в эти дни вероятно повышение температуры до 15 градусов.

В ночь на пятницу, 22 октября, синоптики обещают пасмурную погоду при +8 градусах. Днем порой будет выглядывать солнце. Потеплеет до +16, но высока вероятность сильного ветра.

В субботу, 23 октября, ночью будет облачно при +6 градусах. Днем вместо юго-западного подует западный ветер, начнется слабый дождь. Температура поднимется до +13.

В ночь на воскресенье, 24 октября, дождя не обещают, зато снова будет пасмурно и уже совсем холодно - +1 градус. Днем покажется солнце, но столбик термометра поднимется незначительно – до +8.

В понедельник, 25 октября, снова +1, подует северо-западный ветер. Вероятен дождь, переходящий в снег или наоборот, что по большому счету то же самое. Днем осадки прекратятся, солнце будет пробиваться сквозь тучи. Но будет по-прежнему холодно – не выше +4 градусов.