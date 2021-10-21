В Воронеже синоптики и МЧС предупредили о сильном ветре

Погода 22 октября обещает быть не очень комфортной. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики передали в МЧС предупреждение о сильном ветре. Он ожидается в пятницу, 22 октября, с 9.00 до 18.00. Порывы ветра в течение этих девяти часов могут достигать скорости в 15-19 м/с.

В МЧС напоминают, что в такую погоду нужно хорошо укреплять рекламные и другие конструкции, держащиеся «на честном слове». Также лучше не разжигать костры на природе. Ветер может подхватить огонь, разметать его, и тогда начнется сильный пожар.

Кстати, сильный ветер надует очередное похолодание. Уже в выходные температура опуститься днем до 8 градусов. А на будущей неделе похолодает еще сильнее.