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Общество21 октября 2021 14:58

В Воронеже синоптики и МЧС предупредили о сильном ветре

Порывы могут достигать 15-19 м/с
Юрий КОЗЛОВ
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Погода 22 октября обещает быть не очень комфортной.

Погода 22 октября обещает быть не очень комфортной.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики передали в МЧС предупреждение о сильном ветре. Он ожидается в пятницу, 22 октября, с 9.00 до 18.00. Порывы ветра в течение этих девяти часов могут достигать скорости в 15-19 м/с.

В МЧС напоминают, что в такую погоду нужно хорошо укреплять рекламные и другие конструкции, держащиеся «на честном слове». Также лучше не разжигать костры на природе. Ветер может подхватить огонь, разметать его, и тогда начнется сильный пожар.

Кстати, сильный ветер надует очередное похолодание. Уже в выходные температура опуститься днем до 8 градусов. А на будущей неделе похолодает еще сильнее.